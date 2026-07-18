Ибраима Конате согласился со словами Тухеля о нежелании играть в матче за бронзу ЧМ

Защитник сборной Франции Ибраима Конате согласился с главным тренером национальной команды Англии Томасом Тухелем после того, как специалист заявил о нежелании команд играть в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года. Встреча состоится 19 июля в 00:00 мск.

«Действительно, это [игра в матче за бронзовые медали] не было нашей целью. Как нам собраться и мотивировать себя? Что ж, считаю, что многие французские игроки этой команды с удовольствием бы приняли участие в матче. Я не говорю, что это легко. Совсем наоборот. Читал в прессе, что Тухель сказал, что никто не хочет играть в этой встрече. Что ж, это правда, учитывая цель и задачу, которые мы ставили перед собой. Хотели сыграть в финале, но мы по-прежнему представляем Францию, для многих это мечта — надеть эту футболку, эту форму и спеть «Марсельезу», поэтому мы должны уважать форму, в которой играем», — приводит слова Конате ESPN.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.