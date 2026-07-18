Даниэль Ольмо: мне не хватает гола, надеюсь, он случится в финале

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо заявил, что на этом чемпионате мира ему не хватает только забитого мяча. Футболист «Барселоны» надеется, что этот пробел удастся восполнить в финале с национальной командой Аргентины.

«Мне не хватает гола. Надеюсь, он случится в финале. Если честно, я об этом не думаю. Лишь бы выиграли, а потом у меня была фотография, где мы все вместе поднимаем кубок — и тогда уже всё равно, забью я или нет. Но если смогу забить и сохранить это воспоминание на всю жизнь — о, конечно, было бы здорово», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Ольмо провёл на турнире семь матчей и отметился двумя голевыми передачами. Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не проигрывали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, завоёванный в 2022 году.