Ольмо: мы знали, что так и будет — начали в Атланте, закончим в Нью‑Йорке

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо признался, что до начала турнира представлял маршрут команды к финалу. Футболист «Барселоны» заявил, что цель ещё не достигнута окончательно, но сборная полна решимости.

«Знали это. Цель достигнута, но не до конца. Остался последний шаг. Мы очень мотивированы и пойдём за победой. Аргентина — великая сборная с великими игроками, но мы здесь по праву. Полностью верим в свою игру, в своё качество, в то, что можем это сделать», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Испанцы начали турнир в Атланте матчем с Кабо-Верде, а завершат в пригороде Нью-Йорка на стадионе «Метлайф» финалом с Аргентиной 19 июля. Ольмо провёл на турнире семь матчей и отдал две голевые передачи.