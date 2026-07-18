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Ольмо: мы знали, что так и будет — начали в Атланте, закончим в Нью‑Йорке

Ольмо: мы знали, что так и будет — начали в Атланте, закончим в Нью‑Йорке
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Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо признался, что до начала турнира представлял маршрут команды к финалу. Футболист «Барселоны» заявил, что цель ещё не достигнута окончательно, но сборная полна решимости.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знали это. Цель достигнута, но не до конца. Остался последний шаг. Мы очень мотивированы и пойдём за победой. Аргентина — великая сборная с великими игроками, но мы здесь по праву. Полностью верим в свою игру, в своё качество, в то, что можем это сделать», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Испанцы начали турнир в Атланте матчем с Кабо-Верде, а завершат в пригороде Нью-Йорка на стадионе «Метлайф» финалом с Аргентиной 19 июля. Ольмо провёл на турнире семь матчей и отдал две голевые передачи.

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