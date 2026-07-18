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Экс-игрок «Зенита» Малком опроверг слухи о переходе во «Фламенго»

Экс-игрок «Зенита» Малком опроверг слухи о переходе во «Фламенго»
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Бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», в соцсетях опроверг слухи о своём скором переходе в бразильский клуб «Фламенго».

«Ложные новости», — сказано в комментарии Малкома к соответствующей публикации в социальной сети.

Малком выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий за четыре года в составе сине-бело-голубых забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. Ранее игрок также выступал за «Барселону», «Бордо» и «Коринтианс».

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