Ольмо — о детском фото с Месси: в итоге мы встретимся в финале чемпионата мира

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо вспомнил знаменитый снимок, на котором он запечатлён с Лионелем Месси на стадионе в Кастельдефельсе.

«Это на поле в Кастельдефельсе. Мой отец там тренировал. Как же жизнь поворачивается — чтобы в итоге мы встретились в финале чемпионата мира. Особо не говорили об этом в команде. Сам факт выхода в финал — уже что‑то невероятное. Игра в нём против Месси может добавить мотивации, а может и нет. В конце концов, это одно и то же: ты должен обыграть лучших в мире. Месси — один из них, нам выпало встретиться с ним в финале. Так что идём побеждать», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Ольмо признался, что в детстве Месси был одним из его кумиров. Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.