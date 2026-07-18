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Ольмо — о детском фото с Месси: в итоге мы встретимся в финале чемпионата мира

Ольмо — о детском фото с Месси: в итоге мы встретимся в финале чемпионата мира
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Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо вспомнил знаменитый снимок, на котором он запечатлён с Лионелем Месси на стадионе в Кастельдефельсе.

«Это на поле в Кастельдефельсе. Мой отец там тренировал. Как же жизнь поворачивается — чтобы в итоге мы встретились в финале чемпионата мира. Особо не говорили об этом в команде. Сам факт выхода в финал — уже что‑то невероятное. Игра в нём против Месси может добавить мотивации, а может и нет. В конце концов, это одно и то же: ты должен обыграть лучших в мире. Месси — один из них, нам выпало встретиться с ним в финале. Так что идём побеждать», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Ольмо признался, что в детстве Месси был одним из его кумиров. Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.

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