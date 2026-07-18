Чемпион мира в составе Испании обратился к Трампу с просьбой о визе на финал ЧМ-2026

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хоан Капдевила обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой получить визу на финальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

«Мне нужна помощь, Дональд Трамп. Мне только что сообщили, что не могу поехать на финал со своими детьми, потому что моя заявка на визу отклонена. Может кто-нибудь мне помочь? Вы даже не представляете, как я был бы рад быть там со всеми моими товарищами по команде 2010 года и с нынешней командой, чтобы поддержать их. Не могу поверить, что меня не пустят в США, что я пропущу такой момент со своими детьми, которые так любят футбол. Если кто-нибудь знает, как это исправить, буду вам бесконечно благодарен», — написал Капдевила в своём аккаунте в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.