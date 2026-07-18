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«Это будет война». Даниэль Ольмо — о стиле Аргентины

«Это будет война». Даниэль Ольмо — о стиле Аргентины
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Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной. Футболист «Барселоны» настроен на предельно жёсткую борьбу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Агрессивный соперник, с опытом. Они уже знают, что такое играть в финале и выигрывать его. Нас ждёт очень интенсивный матч, но мы к этому готовы. В конце концов, это финал: 90 минут, 120 — сколько потребуется. Будет война. Обе команды выйдут побеждать и выложатся до конца. Пусть победит сильнейший», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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