«Это будет война». Даниэль Ольмо — о стиле Аргентины

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной. Футболист «Барселоны» настроен на предельно жёсткую борьбу.

«Агрессивный соперник, с опытом. Они уже знают, что такое играть в финале и выигрывать его. Нас ждёт очень интенсивный матч, но мы к этому готовы. В конце концов, это финал: 90 минут, 120 — сколько потребуется. Будет война. Обе команды выйдут побеждать и выложатся до конца. Пусть победит сильнейший», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.