Португальская «Боавишта» объявила о начале процедуры банкротства в связи с финансовыми проблемами: из-за задолженностей клуб не смог получить лицензию для участия в соревнованиях.

«На данный момент «Боавишта» переживает крайне сложную экономическую ситуацию, чьё дальнейшее существование стало невозможным после того, как Специальный план реконструкции (PER), ранее представленный на рассмотрение суда, не был одобрен.

Несмотря на значительные усилия нынешней администрации, находящейся в клубе с 7 мая 2024 года, и финансовую поддержку, гарантированную мажоритарным акционером, своевременно выполнить условия, необходимые для получения спортивной лицензии для Лиги 2 на сезон-2025/2026, не удалось. Кроме того, лицензия для Лиги 3 также остаётся под сомнением из-за большого количества требований государственных кредиторов, последствия которых на данный момент являются непосильными для компании, несмотря на то, что с июня 2024 года государству были выплачены накопленные суммы в размере € 4 998 474,29. Тем не менее, администрация сохраняет надежду на преодоление всех трудностей.

В течение этого периода администрация продемонстрировала стойкость и чувство ответственности, полностью выполняя свои налоговые обязательства и большую часть текущих финансовых требований, не увеличивая при этом обязательства САД при нынешнем руководстве.

В спортивном плане, несмотря на жёсткие ограничения, препятствовавшие регистрации новых игроков в течение пяти последовательных трансферных окон — следствие многочисленных запретов ФИФА, накопившихся за годы, — нынешней администрации, благодаря сложным переговорам, подкреплённым восстановлением институционального доверия, удалось полностью преодолеть эти ограничения. Этот результат позволил впервые за несколько сезонов эффективно укрепить первую команду. Новая конфигурация состава, ставшая результатом этих приобретений, позволила «Боавиште» достойно выступать и бороться за выживание до последнего тура сезона, что многие признали абсолютно выдающимся спортивным достижением, учитывая сложившуюся ситуацию.

Однако накопившиеся в период с 2019 по 2023 год ограничения — а именно рост налоговой задолженности, наличие сотен незавершенных дел и судебных исков, последовательные нарушения ранее достигнутых соглашений и унаследованные обязательства — сделали любое сбалансированное, финансово жизнеспособное внесудебное решение нецелесообразным в современных реалиях общества.

Учитывая неодобрение Специального плана восстановления (PER), значительное падение доходов, вызванное понижением административного статуса — прямое следствие неспособности своевременно собрать все необходимые финансовые средства, — и отсутствие внесудебных решений, обеспечивающих баланс между экономической жизнеспособностью и унаследованными обязательствами, «Боавишта» оказалась на единственном законном пути, позволяющем провести полную реструктуризацию: объявлении о банкротстве с целью восстановления. Этот вариант, уже оформленный в Коммерческом суде Вила-Нова-де-Гайя, представляет собой взвешенное и стратегическое решение, принятое после исчерпания всех реалистичных альтернатив, доступных администрации, которая сделала всё возможное, строго и прозрачно, чтобы избежать такого исхода.

Также хотели бы сообщить вам, что сегодня основной состав команды приступил к обычной серии медицинских осмотров, тем самым начав подготовку к спортивному сезону-2025/2026. Подробная информация о составе команды и тренерском штабе на новый сезон будет предоставлена ​​в установленное время.

Совет директоров «Боавишты» и его мажоритарный акционер единогласно подтверждают свою безоговорочную приверженность полному восстановлению клуба, независимо от того, в каком дивизионе он будет выступать, и берёт на себя ответственность за руководство новым этапом реструктуризации с тщательностью, прозрачностью и амбициями, гарантируя условия для прочного, устойчивого будущего, соответствующего столетней истории футбольного клуба «Боавишта», — сказано в сообщении на официальном сайте «шахматных».

Стоит отметить, что мажоритарным владельцем клуба является испано-люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, которому также принадлежат права на «Бордо», исключённый из профессионального французского футбола по причине финансовых проблем. Следующим этапом для «Боавишты» станет роспуск и ликвидация клуба. По данным O Jogo, португальский клуб не смог выплатить ежемесячный взнос в размере € 55 тыс.

«Боавишта» является чемпионом Португалии сезона-2000/2001, пятикратным обладателем Кубка страны и трёхкратным победителем национального суперкубка.