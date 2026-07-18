Ольмо рассказал о диалоге с Пуйолем перед финалом ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо вспомнил эмоции от первого титула Испании и признался, что недавняя встреча с Карлесом Пуйолем стала дополнительным зарядом перед финалом.

«Помню тот чемпионат мира. Начало было не лучшим — мы проиграли Швейцарии, а потом команда переломила ситуацию и выиграла все матчи. Помню гол Пуйоля в ворота Германии. В конце концов, всё решают мелкие детали. То поколение — наше вдохновение. Большинство из нас были маленькими и видели по телевизору, как они побеждали. А перед матчем с Францией мы увидели на стадионе Хави, Пуйоля, Серхио Рамоса и Давида Вилью — это мотивирует ещё сильнее. Пересеклись с Пуйолем, он делал телепрограмму, мы с Эриком Гарсией подошли сфотографироваться, а он сказал нам: «Наслаждайтесь и идите за победой», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году. Сборная Испании побеждала на первенстве планеты в 2010 году.