15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ольмо рассказал о диалоге с Пуйолем перед финалом ЧМ-2026

Ольмо рассказал о диалоге с Пуйолем перед финалом ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо вспомнил эмоции от первого титула Испании и признался, что недавняя встреча с Карлесом Пуйолем стала дополнительным зарядом перед финалом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Помню тот чемпионат мира. Начало было не лучшим — мы проиграли Швейцарии, а потом команда переломила ситуацию и выиграла все матчи. Помню гол Пуйоля в ворота Германии. В конце концов, всё решают мелкие детали. То поколение — наше вдохновение. Большинство из нас были маленькими и видели по телевизору, как они побеждали. А перед матчем с Францией мы увидели на стадионе Хави, Пуйоля, Серхио Рамоса и Давида Вилью — это мотивирует ещё сильнее. Пересеклись с Пуйолем, он делал телепрограмму, мы с Эриком Гарсией подошли сфотографироваться, а он сказал нам: «Наслаждайтесь и идите за победой», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году. Сборная Испании побеждала на первенстве планеты в 2010 году.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ольмо: мы знали, что так и будет — начали в Атланте, закончим в Нью‑Йорке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android