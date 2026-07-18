Родри рассказал, считает ли он Месси лучшим игроком всех времён

Полузащитник сборной Испании Родри перед финалом чемпионата мира 2026 года с Аргентиной высказался о капитане соперников Лионеле Месси.

«Месси — величайший игрок всех времён. Он сумел привести свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре и снова вывел её в финал сейчас. Мы обязаны принимать в расчёт и Лео, и многих других», — цитирует Родри The Touchline.

Родри провёл на турнире семь матчей без результативных действий, в клубном сезоне за «Манчестер Сити» сыграл 37 встреч, забил два гола и отдал одну передачу. Месси сыграл семь матчей на первенстве планеты, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.