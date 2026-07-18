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«Лучшая девятка в истории!» Луис Суарес опубликовал совместное фото с Роналдо

«Лучшая девятка в истории!» Луис Суарес опубликовал совместное фото с Роналдо
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Бывший форвард «Ливерпуля», «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес поделился совместной фотографией с экс-нападающим национальной команды Бразилии Роналдо.

«Лучшая девятка в истории!» — написал Суарес в соцсети X, прикрепив фото с бразильцем.

Фото: Личный архив Луиса Суареса

Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан», а завершил карьеру в 2011 году на родине в составе клуба «Коринтианс». Дважды бразилец становился обладателем «Золотого мяча» (1997, 2002) и дважды становился чемпионом мира со сборной Бразилии (1994, 2002). Всего на его счету 62 гола и 32 результативные передачи в 99 матчах за национальную команду.

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