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Чемпион мира Лизаразю: матч Франция – Англия за третье место — практически пытка!

Чемпион мира Лизаразю: матч Франция – Англия за третье место — практически пытка!
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Бывший защитник сборной Франции, чемпион мира – 1998 Биксант Лизаразю высказался об отсутствии целесообразности в проведении матча за третье место на мировом первенстве – 2026 между «трёхцветными» и Англией (19 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не Олимпийские игры, не может быть золотых, серебряных и бронзовых медалей. Даже занять второе место — это всё дым и зеркала!

После поражения от Испании это будет сложный матч с психологической точки зрения. С такими надеждами на финал подобный удар стал колоссальным. Будет трудно найти силы [на игру с Англией]. Этот матч – практически пытка!» — приводит слова Лизаразю L’Equipe.

Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

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