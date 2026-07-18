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«Будет грандиозное зрелище». Де ла Фуэнте — о финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной

«Будет грандиозное зрелище». Де ла Фуэнте — о финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о финале чемпионата мира — 2026 с Аргентиной, который состоится 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже само по себе попадание в финал — это роскошь. Я не большой любитель шаблонных фраз. Согласился бы проигрывать финал чемпионата мира каждый раз. Главное — быть там. Вот какое это имеет значение. Нужно наслаждаться этим. Мы сыграем с соперником, который показывает впечатляющий путь с тех пор, как команду возглавил Скалони.

Это будет грандиозное зрелище. Две суперкоманды, во многом схожие по манере. Наш подход заключается в том, чтобы проявить себя при любых обстоятельствах», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

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