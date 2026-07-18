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Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии Ямаля в преддверии финала ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии Ямаля в преддверии финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о физическом состоянии нападающего Ламина Ямаля в преддверии финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (19 июля). Ранее СМИ сообщали, что 19-летний вингер тренируется по индивидуальной программе из-за повреждения левого бедра.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С ним всё в порядке. Он хорошо тренировался. Это самые неприятные моменты, потому что нет времени на восстановление. Вчера мы предпочли, чтобы он отдохнул, а сегодня он полноценно участвовал в тренировках. Он в идеальном физическом состоянии», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Матч между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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