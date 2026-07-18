Рахимов назвал сборную, за которую будет болеть в финале ЧМ-2026

Российский тренер Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что в финале чемпионата мира‑2026 по футболу будет болеть за сборную Испании.

«Буду болеть за сборную Испании. Мне нравится, как играет эта команда. После первого матча с Кабо‑Верде (0:0) большинство говорило, что испанцы не те. Но я сказал тогда, что они будут добавлять по ходу турнира, Ламин Ямаль ещё наберёт форму, а испанцы обязательно выйдут из группы», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Начало игры — в 22:00 мск. Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.