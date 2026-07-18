Уэйн Руни назвал единственное условие, при котором Англия может уволить Тухеля после ЧМ

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заступился за главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026, а также назвал единственное, по его мнению, условие, при котором немца можно отправить в отставку.

«Я не вижу никого другого на данный момент, если только вы не пригласите Пепа Гвардиолу. Если Пеп будет доступен, тогда, возможно, стоит его пригласить. Думаю, он [Тухель] первоклассный тренер, а лучшие тренеры учатся на ошибках, совершенствуются и становятся лучше. Если мы его уволим, каких тренеров мы пригласим?

Не думаю, что кто-то ещё так же хорош, как Томас Тухель, разве что Гвардиола. Главное — у него не было опыта выступлений на чемпионатах мира. Точно такая же ситуация была с [Фабио] Капелло. Чемпионат мира — это совсем другое, нужно почувствовать эту атмосферу, и теперь он её почувствовал», — сказал Руни в авторском подкасте для BBC.