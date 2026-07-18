15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни назвал единственное условие, при котором Англия может уволить Тухеля после ЧМ

Уэйн Руни назвал единственное условие, при котором Англия может уволить Тухеля после ЧМ
Комментарии

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заступился за главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026, а также назвал единственное, по его мнению, условие, при котором немца можно отправить в отставку.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я не вижу никого другого на данный момент, если только вы не пригласите Пепа Гвардиолу. Если Пеп будет доступен, тогда, возможно, стоит его пригласить. Думаю, он [Тухель] первоклассный тренер, а лучшие тренеры учатся на ошибках, совершенствуются и становятся лучше. Если мы его уволим, каких тренеров мы пригласим?

Не думаю, что кто-то ещё так же хорош, как Томас Тухель, разве что Гвардиола. Главное — у него не было опыта выступлений на чемпионатах мира. Точно такая же ситуация была с [Фабио] Капелло. Чемпионат мира — это совсем другое, нужно почувствовать эту атмосферу, и теперь он её почувствовал», — сказал Руни в авторском подкасте для BBC.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Это тренерская катастрофа». Тухеля разносят за отданный Аргентине полуфинал ЧМ
«Это тренерская катастрофа». Тухеля разносят за отданный Аргентине полуфинал ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android