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Тренер сборной Испании рассказал, у кого он спросил совета перед финалом ЧМ с Аргентиной

Тренер сборной Испании рассказал, у кого он спросил совета перед финалом ЧМ с Аргентиной
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, обращался ли он к кому-нибудь за советом в преддверии финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (19 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я общался с дель Боске. Он человек, которого я очень уважаю, а также знаток футбола. Дель Боске находился в похожей ситуации. Здорово, что он может дать нам совет», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске с «Фурия Роха» выигрывал чемпионат мира – 2010 и чемпионат Европы – 2012.

Финал мирового первенства 2026 года между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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