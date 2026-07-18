Расписание матчей ЧМ по футболу — 2026 на 18 июля 2026 года

Сегодня, 18 июля, состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 18 июля (время московское):

00:00 (19 июля). Англия — Франция.

Ранее в полуфиналах чемпионата мира 2026 года сборная Франции уступила национальной команде Испании (0:2), а Англия потерпела поражение от Аргентины (1:2). Финал состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.