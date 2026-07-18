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Франция — Англия: где смотреть матч за третье место ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Франция — Англия: где смотреть матч за третье место ЧМ по футболу — 2026, кто покажет
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В ночь с 18 на 19 июля, состоится матч за третье место в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Англии. Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Начало игры — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Права на показ мирового первенства в России принадлежат федеральному телеканалу «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В матче за титул завтра, 19 июля, сойдутся Испания и Аргентина.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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