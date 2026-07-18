Луис де ла Фуэнте высказался о сравнении Ямаля с Месси в преддверии финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о сравнении 19-летнего вингера «Фурия Роха» Ламина Ямаля с 39-летним нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. В воскресенье, 19 июля, Испания и Аргентина встретятся в финале чемпионата мира 2026 года.

«Месси — огромный талант, образец для подражания для молодёжи. Но Ламин должен оставаться Ламином. Мы поддерживаем его, потому что у него большие перспективы», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Решающий матч мирового первенства 2026 года пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Чем уникален Ламин Ямаль: