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Луис де ла Фуэнте высказался о сравнении Ямаля с Месси в преддверии финала ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте высказался о сравнении Ямаля с Месси в преддверии финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о сравнении 19-летнего вингера «Фурия Роха» Ламина Ямаля с 39-летним нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. В воскресенье, 19 июля, Испания и Аргентина встретятся в финале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Месси — огромный талант, образец для подражания для молодёжи. Но Ламин должен оставаться Ламином. Мы поддерживаем его, потому что у него большие перспективы», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Решающий матч мирового первенства 2026 года пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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