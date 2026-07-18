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«Астон Вилла» совершила самый дорогой трансфер в истории клуба

«Астон Вилла» совершила самый дорогой трансфер в истории клуба
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Переход полузащитника сборной Швейцарии Йохана Манзамби из «Фрайбурга» в «Астон Виллу» стал самым дорогим в истории клуба из Бирмингема. О трансфере 20-летнего игрока было официально объявлено в пятницу, 17 июля.

По данным СМИ, сумма сделки составила € 60 млн. Ранее самой дорогой покупкой «Астон Виллы» было приобретение бельгийского полузащитника Амаду Онана из «Эвертона» в июле 2024-го. Тогда бирмингемцы заплатили € 59,35 млн.

На прошлой неделе сообщалось, что Манзамби был близок к переходу в «Ньюкасл», так как «сороки» договорились с «Фрайбургом», но «Астон Вилла» смогла выиграть конкуренцию за молодого игрока.

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