Трамп: Месси сделал хет-трик. Думаю, это довольно редкая вещь в футболе, не так ли?

Президент США Дональд Трамп рассказал, что следил за игрой нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира – 2026.

«Месси, ох, Месси. Насколько хорош Месси? Он сделал хет-трик [в матче с Алжиром]. Я думаю, что хет-трик — это довольно редкая вещь в футболе, не так ли?

Я видел пас, который сделал Месси [в матче с Англией]. Я кое-что знаю о футболе и видел Месси. Он был очень заметен, верно? Вдруг он оказался справа, ударил по мячу и не хватило всего каких-то нескольких миллиметров до совершенства. Это было блестяще», — приводит слова Трампа La Derecha Dario.

Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира – 2026.

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