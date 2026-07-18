15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси: Ямаль может войти в историю, но сделаем всё, чтобы этого не случилось в игре с нами

Месси: Ямаль может войти в историю, но сделаем всё, чтобы этого не случилось в игре с нами
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вингере сборной Испании Ламине Ямале в преддверии очного матча национальных команд в финале чемпионата мира 2026 года (19 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ламин — фантастический игрок, за которым я давно слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю. Всегда желаю ему всего наилучшего. В свои 19 лет он один из лучших в мире. У него впереди вся карьера и есть прекрасная возможность добиться чего-то исторического. Мы сделаем всё возможное, чтобы этого не случилось в этот раз.

Он сейчас один из лучших в мире. Я желаю ему удачи, ведь, что хорошо для него, хорошо и для «Барселоны». У сборной Испании фантастические футболисты и отличная игра. Но у нас тоже есть своё оружие», — сказал Месси на пресс-конференции.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии Ямаля в преддверии финала ЧМ-2026

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android