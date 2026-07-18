Месси: Ямаль может войти в историю, но сделаем всё, чтобы этого не случилось в игре с нами

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вингере сборной Испании Ламине Ямале в преддверии очного матча национальных команд в финале чемпионата мира 2026 года (19 июля).

«Ламин — фантастический игрок, за которым я давно слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю. Всегда желаю ему всего наилучшего. В свои 19 лет он один из лучших в мире. У него впереди вся карьера и есть прекрасная возможность добиться чего-то исторического. Мы сделаем всё возможное, чтобы этого не случилось в этот раз.

Он сейчас один из лучших в мире. Я желаю ему удачи, ведь, что хорошо для него, хорошо и для «Барселоны». У сборной Испании фантастические футболисты и отличная игра. Но у нас тоже есть своё оружие», — сказал Месси на пресс-конференции.

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Чем уникален Ламин Ямаль: