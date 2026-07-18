«Аль-Наср» Криштиану Роналду договорился о трансфере опорника сборной Португалии — Романо

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, определился с заменой опороного полузащитника Марсело Брозовича, который покинул команду этим летом в статусе свободного агента. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, клуб из Эр-Рияда заключил сделку по переходу хавбека Саму Кошты из испанской «Мальорки».

По данным источника, 25-летний соотечественник Роналду согласился на переход в «Аль-Наср», несмотря на официальное предложение от немецкого «РБ Лейпциг». На счету Кошты семь матчей за сборную Португалии. Летом 2026-го он принимал участие в чемпионате мира — 2026. На турнире полузащитник появился на поле один раз, выйдя на замену на 20 минут в матче 3-го тура группового этапа с Колумбией (0:0).