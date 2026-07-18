Франция — Англия: история встреч на 18 июля 2026, статистика личных встреч, противостояния

Сегодня, 18 июля, состоится матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами (Флорида, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Начало игры — в 00:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч команд.

Последние пять матчей между сборными Англии и Франции:

10.12.2022. Чемпионат мира, 1/4 финала. Англия — Франция — 1:2;

13.06.2017. Товарищеский матч. Франция — Англия — 3:2;

17.11.2015. Товарищеский матч. Англия — Франция — 2:0;

11.06.2012. Чемпионат Европы, групповой этап. Франция — Англия — 1:1;

17.11.2010. Товарищеский матч. Англия — Франция — 1:2.

Всего англичане и французы играли друг с другом 32 раза. 17 раз победу одержала Англия, 10 — Франция. Ещё пять встреч завершились вничью. Суммарно английская команда забила 72 гола в ворота французской, «трёхцветные» отличились 41 раз.

В финале турнира встретятся Испания и Аргентина. Их игра пройдёт 19 июля.