Месси — о фото, где он купает Ямаля: теперь мы соперничаем на ЧМ — это безумие!

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о фотографии 2007 года, на которой он купает шестимесячного Ламина Ямаля, ныне играющего за сборную Испании и «Барселону». В воскресенье, 19 июля, Испания и Аргентина встретятся в финале чемпионата мира 2026 года.

«Тогда Ламин был ребёнком, а теперь мы встречаемся на чемпионате мира – это безумие. Невероятен тот факт, что мы оба играем на чемпионате мира после той фотографии», — приводит слова Месси Marca.

Матч между сборными Испании и Аргентины пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: