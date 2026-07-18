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Месси — о фото, где он купает Ямаля: теперь мы соперничаем на ЧМ — это безумие!

Месси — о фото, где он купает Ямаля: теперь мы соперничаем на ЧМ — это безумие!
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о фотографии 2007 года, на которой он купает шестимесячного Ламина Ямаля, ныне играющего за сборную Испании и «Барселону». В воскресенье, 19 июля, Испания и Аргентина встретятся в финале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тогда Ламин был ребёнком, а теперь мы встречаемся на чемпионате мира – это безумие. Невероятен тот факт, что мы оба играем на чемпионате мира после той фотографии», — приводит слова Месси Marca.

Матч между сборными Испании и Аргентины пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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