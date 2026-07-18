«Аякс» подписал 23-летнего бразильского нападающего из «Аль-Хиляля» за € 20 млн

Амстердамский «Аякс» объявил о трансфере 23-летнего нападающего Маркоса Леонардо из саудовского клуба «Аль-Хиляль». Об этом официально объявила пресс-служба нидерландской команды.

Клубы согласовали трансфер за сумму близкую к € 20 млн. С самим бразильским форвардом был подписан пятилетний контракт — до лета 2031 года.

«Мы очень рады, что Маркос подписал контракт с «Аяксом». Несмотря на свой юный возраст, он уже обладает богатым опытом. Он провёл более 250 официальных матчей в качестве профессионального футболиста и забил более 100 голов. Его главная задача здесь — забивать голы, и мы уверены, что он с ней справится», — приводит слова технического директора «Аякса» Жорди Круиффа официальный сайт клуба.