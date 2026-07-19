15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за третье место чемпионата мира по футболу 2026 началась

Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ по футболу 2026 началась
Комментарии

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июля, проходит матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и Франции. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами (Флорида, США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 00:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. В прямом эфире игру показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 1
Англия
0:1 Райс – 3'    

Ранее сборная Англии уступила Аргентине (1:2) в 1/2 финала ЧМ, а Франция потерпела поражение от национальной команды Испании (0:2) на аналогичной стадии плей-офф. Финал между Аргентиной и Испанией состоится сегодня, 19 июля, в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Полурезерв Англии быстро забил звёздной Франции! Жара и битве за третье место ЧМ! LIVE
Live
Полурезерв Англии быстро забил звёздной Франции! Жара и битве за третье место ЧМ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android