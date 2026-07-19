Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ по футболу 2026 началась

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июля, проходит матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и Франции. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами (Флорида, США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 00:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. В прямом эфире игру показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

Ранее сборная Англии уступила Аргентине (1:2) в 1/2 финала ЧМ, а Франция потерпела поражение от национальной команды Испании (0:2) на аналогичной стадии плей-офф. Финал между Аргентиной и Испанией состоится сегодня, 19 июля, в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.