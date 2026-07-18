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«Я просто дал Инфантино совет». Трамп — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026

«Я просто дал Инфантино совет». Трамп — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с отменой красной карточки нападающему сборной США Фалорину Балогуну в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира – 2026 с Бельгией (1:4). Решение об отмене принял дисциплинарный комитет ФИФА. СМИ сообщали, что Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с целью пересмотра решения об удалении Балогуна.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Самый незабываемый момент [чемпионата мира]? Наверное, самое незабываемое было, когда [Балогуну] дали красную карточку. Я был вынужден позвонить Джанни [Инфантино] и просто дать совет. Я не говорил: «Давай, верни его на поле!» Я просто оставил жалобу и не знал, что произойдёт дальше. Но всё получилось удачно, ведь не было никаких разногласий. (Обращается к Инфантино) Ты снова принял отличное решение, хоть тебя за это никто никогда не похвалит», — сказал Трамп в эфире Fox News.

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