«Аль-Хиляль» намерен расторгнуть контракт с экс-игроком «Зенита» Малкомом — источник

«Аль-Хиляль» рассматривает возможность прекращения сотрудничества с бразильским форвардом Малкомом. Об этом в социальной сети Х сообщил журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, совет директоров клуба из Саудовской Аравии намерен расторгнуть контракт с 29-летним игроком, так как он не входит в планы руководства. Действующее соглашение нападающего с «Аль-Хилялем» действительно до конца июня 2027 года. Сообщается, что трансфером футболиста заинтересована «Аль-Джазира» из ОАЭ.

Малком выступает за саудовский клуб с 2023 года. В сезоне-2025/2026 на его счету 40 матчей, девять голов и 12 результативных передач.

Ранее нападающий защищал цвета бразильского «Коринтианса», французского «Бордо», испанской «Барселоны», а также петербургского «Зенита». С российской командой футболист четырежды выигрывал чемпионат страны, Кубок России и четыре Суперкубка.