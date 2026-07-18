15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» намерен расторгнуть контракт с экс-игроком «Зенита» Малкомом — источник

«Аль-Хиляль» намерен расторгнуть контракт с экс-игроком «Зенита» Малкомом — источник
Комментарии

«Аль-Хиляль» рассматривает возможность прекращения сотрудничества с бразильским форвардом Малкомом. Об этом в социальной сети Х сообщил журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, совет директоров клуба из Саудовской Аравии намерен расторгнуть контракт с 29-летним игроком, так как он не входит в планы руководства. Действующее соглашение нападающего с «Аль-Хилялем» действительно до конца июня 2027 года. Сообщается, что трансфером футболиста заинтересована «Аль-Джазира» из ОАЭ.

Малком выступает за саудовский клуб с 2023 года. В сезоне-2025/2026 на его счету 40 матчей, девять голов и 12 результативных передач.

Ранее нападающий защищал цвета бразильского «Коринтианса», французского «Бордо», испанской «Барселоны», а также петербургского «Зенита». С российской командой футболист четырежды выигрывал чемпионат страны, Кубок России и четыре Суперкубка.

Материалы по теме
Экс-игрок «Зенита» Малком опроверг слухи о переходе во «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android