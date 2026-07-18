Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2026 начнётся в 00:00 мск

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июля, состоится матч плей-офф за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Начало — в 00:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сборная Франции уступила команде Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 0:2. Англия не сумела на аналогичной стадии одолеть Аргентину (1:2). Финал между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.