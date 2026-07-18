15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за третье место чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 0:00 мск

Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2026 начнётся в 00:00 мск
Комментарии

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июля, состоится матч плей-офф за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Начало — в 00:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сборная Франции уступила команде Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 0:2. Англия не сумела на аналогичной стадии одолеть Аргентину (1:2). Финал между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Финал ЧМ, которого не получилось. Франция и Англия рубятся за медали турнира. LIVE
Live
Финал ЧМ, которого не получилось. Франция и Англия рубятся за медали турнира. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android