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Витор Тормена из «Краснодара» привлёк внимание «Васко да Гама» — Globo

Витор Тормена из «Краснодара» привлёк внимание «Васко да Гама» — Globo
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Бразильский «Васко да Гама» активизировал поиски центрального защитника и интересуется четырьмя игроками на эту позицию. Как сообщает издание Globo, в шорт-листе клуба находятся защитники Мурило («Палмейрас»), Диего Карлос («Комо»), Витор Тормена («Краснодар») и Габриэль Перейра («Копенгаген»).

По данным источника, «Васко» ищет правоногого игрока обороны с хорошими навыками игры головой. Эти качества объединяют всех четырёх кандидатов. Отмечается, что сложность потенциального подписания Тормены заключается в том, что он недавно продлил контракт с «Краснодаром».

Это означает, что сумма трансфера 31-летнего игрока будет высокой, чего «Васко да Гама» пытается избежать. Поэтому, по данным издания, игрок «Краснодара» не является приоритетным выбором бразильцев.

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