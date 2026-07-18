Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2026 начнётся через час

Уже совсем скоро состоится матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в американском Майми. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с венесуэльцем Хесусом Валенсуэлой. Стартовый свисток арбитра прозвучит ровно через час — в 00:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия и Франция отправились разыгрывать бронзовые медали после того, как уступили соперникам по 1/2 финала ЧМ-2026. Англия потерпела поражение от Аргентины со счётом 1:2, а Франция не сумела одолеть Испанию — 0:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем финале завтра, 19 июля, сойдутся Испания и Аргентина (22:00 мск).