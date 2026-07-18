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«Величайшее событие в истории». Инфантино обратился к Белому дому перед финалом ЧМ-2026

«Величайшее событие в истории». Инфантино обратился к Белому дому перед финалом ЧМ-2026
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал обращение к администрации США перед финалом чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ваша администрация — все сотрудники Белого дома, представители городов и штатов — обеспечила создание безопасной и радостной атмосферы. Благодаря этому миру удалось пережить то, чего он ещё никогда не видел. Это не просто крупнейший чемпионат мира в истории, это величайшее социальное и культурное событие, свидетелем которого когда-либо становилось человечество», — приводит слова Инфантино Sky News.

Титульный матч чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке. В матче за трофей встретятся сборные Аргентины и Испании. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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