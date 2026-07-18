«Величайшее событие в истории». Инфантино обратился к Белому дому перед финалом ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал обращение к администрации США перед финалом чемпионата мира 2026 года.

«Ваша администрация — все сотрудники Белого дома, представители городов и штатов — обеспечила создание безопасной и радостной атмосферы. Благодаря этому миру удалось пережить то, чего он ещё никогда не видел. Это не просто крупнейший чемпионат мира в истории, это величайшее социальное и культурное событие, свидетелем которого когда-либо становилось человечество», — приводит слова Инфантино Sky News.

Титульный матч чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке. В матче за трофей встретятся сборные Аргентины и Испании. Начало игры запланировано на 22:00 мск.