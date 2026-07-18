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Луис де ла Фуэнте ответил, как Испания намерена сдерживать Месси в финале ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте ответил, как Испания намерена сдерживать Месси в финале ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, как его команда планирует сдерживать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2026 года. При этом 65-летний специалист вспомнил историю, как противодействовал юному Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я встретил Месси, когда тренировал молодёжную команду «Севильи». Тогда он был очень молод.

Сначала мы пытались опекать его персонально. К 70-й минуте счёт был – 0:0. Затем я заменил футболиста, опекавшего Месси. Через несколько минут Лионель забил нам четыре мяча, и мы проиграли.

[В финале чемпионата мира] наша команда не собирается персонально опекать Месси. Их игроки также будут внимательно следить за нашими футболистами», — сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.

Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира.

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