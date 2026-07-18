Дональд Трамп раскритиковал тактику Тухеля и роль Кейна в матче ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тактику главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2). Англичане открыли счёт на 55-й минуте, но пропустили два мяча на 85-й и 90+2-й минутах.

«У Англии есть отличный футболист, с которым я играю в гольф, это Гарри [Кейн], он был великолепен. Думаю, они, возможно, допустили ошибку, сделав его игроком обороны. Но что я понимаю в футболе? Они вышли вперёд, взяли своего лучшего игрока и поставили его в защиту.

Нужно быть немного более наступательными, верно? Но нет, я не буду это комментировать. Послушайте, что я понимаю в тренерской работе? Но это было немного необычно», — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом ФИФА Джанни Инфантино.