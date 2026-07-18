15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дональд Трамп раскритиковал тактику Тухеля и роль Кейна в матче ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Дональд Трамп раскритиковал тактику Тухеля и роль Кейна в матче ЧМ-2026 Англия — Аргентина
Комментарии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тактику главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2). Англичане открыли счёт на 55-й минуте, но пропустили два мяча на 85-й и 90+2-й минутах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«У Англии есть отличный футболист, с которым я играю в гольф, это Гарри [Кейн], он был великолепен. Думаю, они, возможно, допустили ошибку, сделав его игроком обороны. Но что я понимаю в футболе? Они вышли вперёд, взяли своего лучшего игрока и поставили его в защиту.

Нужно быть немного более наступательными, верно? Но нет, я не буду это комментировать. Послушайте, что я понимаю в тренерской работе? Но это было немного необычно», — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Какое будущее у этой сборной Англии?
Какое будущее у этой сборной Англии?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android