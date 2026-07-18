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Скалони рассказал, чем ЧМ-2026 похож на победный для сборной Аргентины ЧМ-2022

Скалони рассказал, чем ЧМ-2026 похож на победный для сборной Аргентины ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, чем для «альбиселесте» чемпионат мира – 2026 похож на чемпионат мира – 2022, ставший победным для неё. В воскресенье, 19 июля, Аргентина встретится с Испанией в финале мирового первенства 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эмоции остались такими же, как в Катаре, потому что мы видим, как счастливы наши люди, и это трогательно. Невозможно, чтобы подобное не тронуло твоё сердце. В конце концов, мы играем ради них. Аргентина играет ради своего народа, своей страны и ради людей, которые ждут, чтобы увидеть сборную. Нам удалось вернуть нечто очень ценное: люди обнимают друг друга, независимо от того, болеют они за «Ривер Плейт» или «Бока Хуниорс».

На чемпионате мира единство и командная работа имеют решающее значение. Мы это чувствуем. Это взволновывает. Это часть жизни, которая делает тебя ещё более человечным», — приводит слова Скалони AS.

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