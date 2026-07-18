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Сафонов посетил закрытую вечеринку «Ночь большого футбола»

Сафонов посетил закрытую вечеринку «Ночь большого футбола»
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Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, что смотрел полуфинал чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины (1:2) на закрытой вечеринке «Ночь большого футбола» от Red Finch 0.0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Всем привет! Как я уже упоминал, вчера заехал на закрытую вечеринку «Ночь большого футбола» от Red Finch 0.0 на просмотр полуфинала Англия — Аргентина. Ребята точно разбираются в футбольной атмосфере, так как вчерашнее мероприятие соответствовало высокому уровню матча. Перед футболом пообщались с Нобелем [Арустамяном]: немного поговорили про отпуск, чемпионат мира и, конечно же, про предстоящую игру. Был рад увидеть знакомых и друзей, а также посмотреть матч в действительно крутой компании! Круто, что подобные мероприятия объединяют разных людей. Спасибо всем, кто присутствовал на этом празднике футбола», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Организованную российским премиальным лагером Red Finch 0.0 встречу посетили более 250 человек.

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