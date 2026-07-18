15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скалони ответил, может ли финал ЧМ-2026 стать последним матчем для Месси за Аргентину

Скалони ответил, может ли финал ЧМ-2026 стать последним матчем для Месси за Аргентину
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил, может ли финал чемпионата мира – 2026 с Испанией (19 июля) стать последним матчем для 39-летнего нападающего Лионеля Месси за национальную команду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не знаю. Понятия не имею. Вы должны спросить его. Это вопрос не для меня.

Месси — это живая история, легенда. Горжусь тем, что говорю об этом. Он смог выйти в финал в 39 лет — невероятно! Вот почему, я говорю о необходимости ценить то, что делает Лео», — приводит слова Скалони AS.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. За «альбиселесте» 39-летний нападающий провёл 206 матчей во всех турнирах, в которых отметился 125 голами. Месси с Аргентиной стал чемпионом мира в 2022 году.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Скалони рассказал, чем ЧМ-2026 похож на победный для сборной Аргентины ЧМ-2022

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android