Скалони ответил, может ли финал ЧМ-2026 стать последним матчем для Месси за Аргентину

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил, может ли финал чемпионата мира – 2026 с Испанией (19 июля) стать последним матчем для 39-летнего нападающего Лионеля Месси за национальную команду.

«Я не знаю. Понятия не имею. Вы должны спросить его. Это вопрос не для меня.

Месси — это живая история, легенда. Горжусь тем, что говорю об этом. Он смог выйти в финал в 39 лет — невероятно! Вот почему, я говорю о необходимости ценить то, что делает Лео», — приводит слова Скалони AS.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. За «альбиселесте» 39-летний нападающий провёл 206 матчей во всех турнирах, в которых отметился 125 голами. Месси с Аргентиной стал чемпионом мира в 2022 году.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: