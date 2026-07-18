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«Всем всё ясно?» Черданцев — о конспирологической теории, связанной с Месси и Ямалем на ЧМ

«Всем всё ясно?» Черданцев — о конспирологической теории, связанной с Месси и Ямалем на ЧМ
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев опубликовал пост о конспирологической теории, связанной с аргентинским форвардом Лионелем Месси и испанским вингером Ламином Ямалем перед финалом чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как работает конспирологическая теория. Вернёмся к фото, где Месси купает пятимесячного Ямаля. Итак. Фото сделано в 2007. Месси сейчас 39, тогда было 20. 39-20=19. Ямалю сейчас 19. Ямаль играет под номером 19. Фото было сделано в 2007. То есть, 19 лет назад. В 2007 Месси играл под номером 19. Финал чемпионата мира состоится в это воскресенье. 19 июля. Всем всё ясно, я надеюсь?)» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Титульный матч между Аргентиной и Испанией на чемпионате мира состоится 19 июля в Нью-Йорке. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

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