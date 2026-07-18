«Этот парень — алхимик». Пети — о возможном назначении Зидана главным тренером Франции

Экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети высказался о возможном назначении бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на аналогичную должность в национальной команде. Ранее сообщалось, что Зидан сменит возглавляющего французов Дидье Дешама после чемпионата мира — 2026.

«Этот парень — алхимик. Всё, к чему он прикасается, превращается в золото. У него есть способность проникать в головы игроков благодаря своей харизме и ауре. Как только он входит в раздевалку, все замирают в ожидании. Даже если бы вас звали Килиан Мбаппе, вы бы увидели, как приходит Зидан; он — икона для всей страны. Его обожают во всём мире.

«Он не из тех, кто много говорит, но когда он говорит, то проникает в головы игроков. Он не потеряет своего задора. Очень немногие игроки или тренеры могут войти в комнату, и свет просто засияет. Им даже не нужно говорить. Его практически можно назвать гуру, который поведт за собой всех», — приводит слова Пети RMC Sport.