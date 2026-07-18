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«Запереть его в комнате!» Скалони ответил, как Аргентине сдержать Ямаля в финале ЧМ-2026

«Запереть его в комнате!» Скалони ответил, как Аргентине сдержать Ямаля в финале ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони с юмором ответил, как его команде остановить 19-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля в финале чемпионата мира – 2026 (19 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Все спрашивают, что сделает Испания для сдерживания Месси. Хочу спросить вас, что сделает Аргентина с целью остановить Ламина Ямаля?
– Я предпочёл бы запереть Ламина в его комнате (смеётся)!

Ямаль – исключительный игрок. Этот парень – сокровище для футбола. Он ещё очень молод и может сделать больше. Ламин — талантливый игрок, который подарит Испании много радости в будущем. Но, надеемся, что это не произойдёт в воскресенье. Он, как и Лео, один из тех футболистов, которых невероятно сложно сдерживать, – сказал Скалони на пресс-конференции.

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