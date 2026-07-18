«Запереть его в комнате!» Скалони ответил, как Аргентине сдержать Ямаля в финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони с юмором ответил, как его команде остановить 19-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля в финале чемпионата мира – 2026 (19 июля).

– Все спрашивают, что сделает Испания для сдерживания Месси. Хочу спросить вас, что сделает Аргентина с целью остановить Ламина Ямаля?

– Я предпочёл бы запереть Ламина в его комнате (смеётся)!

Ямаль – исключительный игрок. Этот парень – сокровище для футбола. Он ещё очень молод и может сделать больше. Ламин — талантливый игрок, который подарит Испании много радости в будущем. Но, надеемся, что это не произойдёт в воскресенье. Он, как и Лео, один из тех футболистов, которых невероятно сложно сдерживать, – сказал Скалони на пресс-конференции.

Чем уникален Ламин Ямаль: