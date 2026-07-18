«Превратился в Пекин. Стоит смог». Журавель показал Нью-Йорк накануне финала ЧМ-2026

Футбольный комментатор и телеведущий Тимур Журавель опубликовал пост из-за стойкого смога в Нью-Йорке, где в ближайшие дни состоится финал чемпионата мира 2026 года.

«Нью-Йорк превратился в Пекин. Над городом стойкий смог, через который солнце выглядит как неудавшийся эмодзи. Думал, что спасусь в метро, но дым с запахом гари забрался и сюда. И говорят, пик ещё впереди. А до финала несколько дней», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что плотный смог от лесных пожаров в Канаде окутал Нью-Йорк. Индекс качества воздуха в Нью-Йорке соответствует оценке «очень вредно для здоровья».

Финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией пройдёт 19 июля. Начало — в 22:00 мск.