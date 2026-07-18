«Иногда лучше помолчать». Минин — об оправданиях Дешама и Тухеля после полуфиналов ЧМ

Футбольный комментатор Станислав Минин опубликовал пост после полуфиналов чемпионата мира 2026 года. Напомним, Англия и Франция потерпели поражения в матчах за шаг до финала: команда «трёх львов» уступила Аргентине (1:2), а «трёхцветные» проиграли Испании (0:2).

«У Дешама судья не соответствовал уровню матча, у Тухеля команда провела лучшую игру на турнире… Иногда лучше помолчать», — написал Минин в своём телеграм-канале.

Франция и Англия сойдутся в матче за третье место. Их очная встреча состоится сегодня, в ночь с 18 на 19 июля. Начало запланировано на 00:00 мск. Встреча за титул пройдёт завтра, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.