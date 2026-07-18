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«Иногда лучше помолчать». Минин — об оправданиях Дешама и Тухеля после полуфиналов ЧМ

«Иногда лучше помолчать». Минин — об оправданиях Дешама и Тухеля после полуфиналов ЧМ
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Футбольный комментатор Станислав Минин опубликовал пост после полуфиналов чемпионата мира 2026 года. Напомним, Англия и Франция потерпели поражения в матчах за шаг до финала: команда «трёх львов» уступила Аргентине (1:2), а «трёхцветные» проиграли Испании (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«У Дешама судья не соответствовал уровню матча, у Тухеля команда провела лучшую игру на турнире… Иногда лучше помолчать», — написал Минин в своём телеграм-канале.

Франция и Англия сойдутся в матче за третье место. Их очная встреча состоится сегодня, в ночь с 18 на 19 июля. Начало запланировано на 00:00 мск. Встреча за титул пройдёт завтра, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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