«Чрезмерный анализ не нужен». Скалони — о подготовке Аргентины к финалу ЧМ с Испанией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о подготовке команды к финалу чемпионата мира – 2026 с Испанией (19 июля).

«Мы анализировали Испанию как потенциального соперника на чемпионате мира с декабря. Не больше, чем любого другого соперника. Мы изучили все возможные сценарии, но чрезмерный анализ не нужен. Знаем, как играют испанцы. Постараемся показать свой футбол и нанести урон в их уязвимых зонах.

Хотим, чтобы у нас всё получилось, несмотря на статус матча. Должны показать свою лучшую версию для победы. Не желаем зацикливаться на том, что это финал чемпионата мира, поскольку подобное может повлиять», – приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: