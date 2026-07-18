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«Чрезмерный анализ не нужен». Скалони — о подготовке Аргентины к финалу ЧМ с Испанией

«Чрезмерный анализ не нужен». Скалони — о подготовке Аргентины к финалу ЧМ с Испанией
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о подготовке команды к финалу чемпионата мира – 2026 с Испанией (19 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы анализировали Испанию как потенциального соперника на чемпионате мира с декабря. Не больше, чем любого другого соперника. Мы изучили все возможные сценарии, но чрезмерный анализ не нужен. Знаем, как играют испанцы. Постараемся показать свой футбол и нанести урон в их уязвимых зонах.

Хотим, чтобы у нас всё получилось, несмотря на статус матча. Должны показать свою лучшую версию для победы. Не желаем зацикливаться на том, что это финал чемпионата мира, поскольку подобное может повлиять», – приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

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