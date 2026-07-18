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Два игрока «ПСЖ» тренируются с молодёжной командой и покинут клуб — RMC Sport

Два игрока «ПСЖ» тренируются с молодёжной командой и покинут клуб — RMC Sport
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Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш и нападающий Рандаль Коло Муани тренируются с молодёжной командой и покинут клуб летом. Как сообщает издание RMC Sport, оба вернувшихся из аренд игрока не входят в планы главного тренера Луиса Энрике.

Коло Муани провёл последние полтора года на правах аренды в «Ювентусе» и «Тоттенхэме». Туринцы хотели бы приобрести игрока, но сделку осложняют € 95 млн, которые «ПСЖ» заплатил за него «Айнтрахту» в 2023-м. Парижане хотели бы вернуть часть инвестиций.

Саншеш вернулся из аренды в Греции, где не сумел закрепиться в «Панатинаикосе» (пять выходов в стартовом составе). У 28-летнего португальца остаётся последний год контракта с «ПСЖ». Пока его имя не привлекло ни одного реального покупателя.

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