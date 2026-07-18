Родри отметил сильные стороны сборной Аргентины в преддверии финала ЧМ-2026

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри ответил на вопрос о сильных сторонах сборной Аргентины в преддверии финала чемпионата мира – 2026 (19 июля).

«Аргентина обладает волевым характером. Также это очень сбалансированная команда, которая была стабильна на протяжении всего турнира и перевернула несколько матчей в свою пользу. Мы учитываем, что это за сборная, но нужно выходить и показывать свою игру. Всё сводится к тому, чтобы оставаться самими собой на протяжении всего матча», — приводит слова Родри AS.

Матч между сборными Испании и Аргентины пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: