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Родри отметил сильные стороны сборной Аргентины в преддверии финала ЧМ-2026

Родри отметил сильные стороны сборной Аргентины в преддверии финала ЧМ-2026
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Полузащитник и капитан сборной Испании Родри ответил на вопрос о сильных сторонах сборной Аргентины в преддверии финала чемпионата мира – 2026 (19 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентина обладает волевым характером. Также это очень сбалансированная команда, которая была стабильна на протяжении всего турнира и перевернула несколько матчей в свою пользу. Мы учитываем, что это за сборная, но нужно выходить и показывать свою игру. Всё сводится к тому, чтобы оставаться самими собой на протяжении всего матча», — приводит слова Родри AS.

Матч между сборными Испании и Аргентины пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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