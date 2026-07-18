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Гари Невилл припомнил Тухелю невызов на ЧМ-2026 Фодена и Палмера после слов о ДНК Англии

Гари Невилл припомнил Тухелю невызов на ЧМ-2026 Фодена и Палмера после слов о ДНК Англии
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля за слова после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026. Немец заявил, что в футбольном ДНК Англии не заложен контроль мяча, как у испанцев и аргентинцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Он не выпустил на поле Кобби Майну, который умеет обращаться с мячом лучше большинства. Он не выпустил Букайо Саку, который, вероятно, тоже умеет обращаться с мячом лучше большинства. Но он также оставил дома Фила Фодена, Коула Палмера, Адама Уортона, Моргана Гиббс-Уайта и Трента Александер-Арнольда — техничных игроков. Он упустил таланты, которые могли бы стать звёздами поколения.

Думаю, он оглянется назад и спросит: «Правильный ли сигнал я послал игрокам после забитого гола?» Выпустить трёх защитников, прежде чем выпустить нападающего. Я говорю это без резких заявлений, он [Тухель] пожалеет об этом. Он дал игрокам сигнал держаться, они опускались глубже в штрафную, и он не помог им выбраться из неё заменами», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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