Гари Невилл припомнил Тухелю невызов на ЧМ-2026 Фодена и Палмера после слов о ДНК Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля за слова после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026. Немец заявил, что в футбольном ДНК Англии не заложен контроль мяча, как у испанцев и аргентинцев.

«Он не выпустил на поле Кобби Майну, который умеет обращаться с мячом лучше большинства. Он не выпустил Букайо Саку, который, вероятно, тоже умеет обращаться с мячом лучше большинства. Но он также оставил дома Фила Фодена, Коула Палмера, Адама Уортона, Моргана Гиббс-Уайта и Трента Александер-Арнольда — техничных игроков. Он упустил таланты, которые могли бы стать звёздами поколения.

Думаю, он оглянется назад и спросит: «Правильный ли сигнал я послал игрокам после забитого гола?» Выпустить трёх защитников, прежде чем выпустить нападающего. Я говорю это без резких заявлений, он [Тухель] пожалеет об этом. Он дал игрокам сигнал держаться, они опускались глубже в штрафную, и он не помог им выбраться из неё заменами», — приводит слова Невилла Sky Sports.