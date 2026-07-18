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«Депортиво» нацелился на защитника сборной Аргентины после трансфера Обамеянга — Ди Марцио

«Депортиво» нацелился на защитника сборной Аргентины после трансфера Обамеянга — Ди Марцио
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Новичок испанской Ла Лиги «Депортиво» нацелился на защитника французского «Лиона» и сборной Аргентины Николаса Тальяфико. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, 33-летний игрок находится в списке потенциальных целей испанцев на позицию латераля.

Тальяфико является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2026 футболист принял участие в шести встречах, пропустив лишь игру 1-го тура группового этапа с Алжиром (3:0). Результативными действиями защитник не отметился.

Ранее «Депортиво» объявил о переходе в команду габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который до этого выступал за «Милан», «Челси» и «Барселону». В сезоне-2025/2026 клуб из Ла-Коруньи занял второе место во второй Ла Лиге и поднялся в элитный дивизион.

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