«Депортиво» нацелился на защитника сборной Аргентины после трансфера Обамеянга — Ди Марцио

Новичок испанской Ла Лиги «Депортиво» нацелился на защитника французского «Лиона» и сборной Аргентины Николаса Тальяфико. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, 33-летний игрок находится в списке потенциальных целей испанцев на позицию латераля.

Тальяфико является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2026 футболист принял участие в шести встречах, пропустив лишь игру 1-го тура группового этапа с Алжиром (3:0). Результативными действиями защитник не отметился.

Ранее «Депортиво» объявил о переходе в команду габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который до этого выступал за «Милан», «Челси» и «Барселону». В сезоне-2025/2026 клуб из Ла-Коруньи занял второе место во второй Ла Лиге и поднялся в элитный дивизион.