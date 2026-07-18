«Я влюблён. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы». Слуцкий — о Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о Китае и ответил на вопрос, является ли страна самой передовой на данный момент.

– Китай – самая передовая страна сейчас?

– Да.

– В чём это проявляется?

– Китай сделал лучшую страну для китайцев.

Если нет Alipay (платежная система. – Прим. «Чемпионата»), если нет WeChat (мессенджер. – Прим. «Чемпионата»), если нет местных денег, нет местного телефона… То есть им вообще всё равно на иностранцев.

У тебя внутренний рынок в полтора миллиарда – это касается абсолютно всего: экономики, машин, туристов. Они построили лучшую страну для китайцев. Китай – нереально красивая страна. Здесь есть и горы, и моря, и лыжи, любой вид отдыха. Места красивейшие, невероятные, обустроенные. Нереально технологичны – по сетчатке глаза ты можешь расплачиваться, вызывать беспилотные такси. Например, шоппинг в Китае, и Taobao (маркетплейс. – Прим. «Чемпионата») заставит тратить даже самого жадного человека на планете. Ты можешь все что угодно отсканировать, сфотографировать, и тебе это выйдет от самой дешевой до самой дорогой версии.

Я влюблён в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы, — сказал Слуцкий на You-tube канале «Послезавтра».